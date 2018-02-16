Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ’nün mahrem imamlarına hapis cezası

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün mahrem imamı yapılanmasında oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan aralarında fakülte başhekimi, eczacı ve öğretmenin olduğu 4 sanığa ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 8 ila 9 yıl arasında hapis cezaları verildi.

FETÖ’nün mahrem imamlarına hapis cezası
10 Mayıs 2017’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ'nün sözde mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 81 il ve ilçelerinde yapılan operasyonda mahrem imamları olduğu gerekçesiyle Kayseri’de 46 kişi gözaltına alınmıştı. Adliye sevk edilen 46 kişiden 26’sı tutuklanırken, 20 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Kayseri’de tutuklanan 26 sanıktan 4’ü hakkında yargılandıkları mahkemece karar çıktı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı dosyalarda görülen davalarda tutuklu sanıklar Y.O.Z., F.T., F.Ç. ve Y.S.B. ile avukatları hazır bulundu.
ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi eski Başhekimi Doç. Dr. Y.O.Z., mahkemede “Ben kendi isteğimle başhekimlikten istifa ettim, bölüm başkanlığım devam ediyordu. 15 Temmuz sonrası açığa alındım ve göz altı süreci oldu. Bu süreçte eşimle ciddi sıkıntılar yaşadık ve boşandık. Profesörlüğüme 20 gün kala ihraç edildim. Gerek başhekimlik gerekse bölüm başkanlığım sürecinde kimseden emir ve talimat almadım. Kendisini vatanına adayan bir akademisyen olarak en ufak bir soruşturma geçirmedim. Şuan 350 gündür tutukluyum” dedi.
26 senelik eczacı olan tutuklu sanık F.T. ise suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Kod adı ‘oğuz’ olduğu, 2008 yılında mahrem yapılanmasına katıldığı, eagle ve By Lock kullandığı iddia edilen tutuklu sanık Y.S.B. de “Ben 18 yıllık öğretmenim. İddiaları kabul etmiyorum. Nasıl bir liste hazırlandı bilmiyorum” diye konuştu. Öğretmen tutuklu sanık F.Ç. ise Atatürkçü ve milliyetçi olduğunu söyleyerek suçsuz olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.T.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, tutuklu sanıklar Y.S.B., F.Ç. ve Y.O.Z.’ye aynı suçtan ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis cezası ile 4 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İHA
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.