FETÖ’nün mahrem imamlarına hapis cezası

10 Mayıs 2017’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ'nün sözde mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 81 il ve ilçelerinde yapılan operasyonda mahrem imamları olduğu gerekçesiyle Kayseri’de 46 kişi gözaltına alınmıştı. Adliye sevk edilen 46 kişiden 26’sı tutuklanırken, 20 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Kayseri’de tutuklanan 26 sanıktan 4’ü hakkında yargılandıkları mahkemece karar çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı dosyalarda görülen davalarda tutuklu sanıklar Y.O.Z., F.T., F.Ç. ve Y.S.B. ile avukatları hazır bulundu.

ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi eski Başhekimi Doç. Dr. Y.O.Z., mahkemede “Ben kendi isteğimle başhekimlikten istifa ettim, bölüm başkanlığım devam ediyordu. 15 Temmuz sonrası açığa alındım ve göz altı süreci oldu. Bu süreçte eşimle ciddi sıkıntılar yaşadık ve boşandık. Profesörlüğüme 20 gün kala ihraç edildim. Gerek başhekimlik gerekse bölüm başkanlığım sürecinde kimseden emir ve talimat almadım. Kendisini vatanına adayan bir akademisyen olarak en ufak bir soruşturma geçirmedim. Şuan 350 gündür tutukluyum” dedi.

26 senelik eczacı olan tutuklu sanık F.T. ise suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Kod adı ‘oğuz’ olduğu, 2008 yılında mahrem yapılanmasına katıldığı, eagle ve By Lock kullandığı iddia edilen tutuklu sanık Y.S.B. de “Ben 18 yıllık öğretmenim. İddiaları kabul etmiyorum. Nasıl bir liste hazırlandı bilmiyorum” diye konuştu. Öğretmen tutuklu sanık F.Ç. ise Atatürkçü ve milliyetçi olduğunu söyleyerek suçsuz olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.T.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, tutuklu sanıklar Y.S.B., F.Ç. ve Y.O.Z.’ye aynı suçtan ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis cezası ile 4 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İHA



