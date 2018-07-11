Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ’nün mahrem listesinde olan emniyet müdürüne 7.5 yıl hapis

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan A5 kod adı ile derecelendirilmiş Yahyalı ilçe eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.  Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık V.S. ve avukatı hazır bulundu. 

FETÖ’nün mahrem listesinde olan emniyet müdürüne 7.5 yıl hapis

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında eski emniyet müdürü V.S. ‘A5’ kodu kodlandığı tespit edildi. 

Emniyet amirleri için kullanılan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanlar için kullanılan ‘A5’ kodlu tutuksuz sanık V.S. böyle bir listeden haberi olmadığını söyleyerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. 
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Yahyalı ilçe eski emniyet müdürü V.S.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

SANIKLARA FETÖ CEZALARI 
Aynı mahkemede farklı dosyalarda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda Bank Asya ve örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddia edilen tutuksuz sanıklar eski polis S.A. ve emekli polis Ö.A.’ya mahkemece ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ayrıca ev hanımı M.T. ile F.E. isimli tutuksuz sanıklar da aynı suçtan 6’şar yıl 3’er ay hapse mahkûm oldular. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberFetöAsayiş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.