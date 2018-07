FETÖ’nün mahrem listesinde olan emniyet müdürüne 7.5 yıl hapis

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında eski emniyet müdürü V.S. ‘A5’ kodu kodlandığı tespit edildi.



Emniyet amirleri için kullanılan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanlar için kullanılan ‘A5’ kodlu tutuksuz sanık V.S. böyle bir listeden haberi olmadığını söyleyerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Yahyalı ilçe eski emniyet müdürü V.S.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



SANIKLARA FETÖ CEZALARI

Aynı mahkemede farklı dosyalarda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda Bank Asya ve örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddia edilen tutuksuz sanıklar eski polis S.A. ve emekli polis Ö.A.’ya mahkemece ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ayrıca ev hanımı M.T. ile F.E. isimli tutuksuz sanıklar da aynı suçtan 6’şar yıl 3’er ay hapse mahkûm oldular.