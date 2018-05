FETÖ’nün mahrem polislerine 6’şar yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda yargılanan tutuklu sanık H. E. ve tutuksuz sanıklar E. S. ile S. Ö. hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında ihraç polisler E.S. ile S. Ö. ‘SAY’ kodu, ihraç komiser H. E. ise ‘A5’ kodu ile kodlandıkları tespit edildi.

Her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan ‘SAY’ kodunda ismi geçen tutuksuz sanık E.S. mahkemede “Allah’tan başka kimseye tapmam. Bütün iddialar yalandır, suçsuzum, beraatımı istiyorum” dedi. ‘SAY’ kodunda ismi geçen ihraç polis S. Ö. de üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Emniyet amirleri için kullanılan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanlar için kullanılan ‘A5’ kodlu tutuklu ihraç komiser H. E. da suçsuz olduğunu, çocuğunun down sendromlu olduğunu ve kendisine ihtiyacı olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti ayrı ayrı dosyalarda tek tek yargılanan sanıklar H.E., E.S. ve S. Ö.’e ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuklu sanık H. E.'^yi Yargıtay süreci göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.