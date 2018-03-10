Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ’nün senet oyununa 6 yıl hapis

Kayseri'de FETÖ’den 8 yıl 9 ay hapis cezası alan damadının sahibi olduğu şirketin alacaklarını, hileli olarak tahsil etmek için kendisini borçlu göstererek senet düzenlediği ve icra yoluna gittiği iddiası ile yargılanan zanlıya 'FETÖ'ye yardım' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ’nün senet oyununa 6 yıl hapis
19 Nisan 2017’de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonuyla, FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Mehmet O.’nun kayınbabası Mustafa B., damadının 646 bin TL'lik alacağını tahsil etmek için ilginç bir yola başvurdu. Damadının şirketini kendisine borçlu olarak gösteren Mustafa B. senet düzenleyerek icra yoluna gitti. Olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa B., 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. 
Sanık Mustafa B.'nin katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulunurken, avukatlar Mustafa B.'nin avukatları, basında M. O. isimli kişinin gözaltına alınacağını duyan Mehmet O.’nun panikle gözaltına alınacağı düşüncesiyle yıllarca biriktirdiğini kurtarmak için kayınbabası Mustafa B. ile birlikte böyle bir yola başvurduğunu, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mehmet O.'nun mal varlığı tedbirlerinin kaldırıldığı için bu suçun da oluşmadığını söylediler. 
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık Mustafa B.’ya, FETÖ hükümlüsü Mehmet O.'ya bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle ‘örgüte yardım’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ayrıca suça konu senetlerin dosyada delil olarak saklanmasına karar verildi. Mehmet O.’ya da 28 Şubat’ta 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. 
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.