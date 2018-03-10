FETÖ’nün senet oyununa 6 yıl hapis

19 Nisan 2017’de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonuyla, FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Mehmet O.’nun kayınbabası Mustafa B., damadının 646 bin TL'lik alacağını tahsil etmek için ilginç bir yola başvurdu. Damadının şirketini kendisine borçlu olarak gösteren Mustafa B. senet düzenleyerek icra yoluna gitti. Olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa B., 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Sanık Mustafa B.'nin katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulunurken, avukatlar Mustafa B.'nin avukatları, basında M. O. isimli kişinin gözaltına alınacağını duyan Mehmet O.’nun panikle gözaltına alınacağı düşüncesiyle yıllarca biriktirdiğini kurtarmak için kayınbabası Mustafa B. ile birlikte böyle bir yola başvurduğunu, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mehmet O.'nun mal varlığı tedbirlerinin kaldırıldığı için bu suçun da oluşmadığını söylediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık Mustafa B.’ya, FETÖ hükümlüsü Mehmet O.'ya bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle ‘örgüte yardım’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ayrıca suça konu senetlerin dosyada delil olarak saklanmasına karar verildi. Mehmet O.’ya da 28 Şubat’ta 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

İHA

