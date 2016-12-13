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FETÖ/PDY operasyonunda 7 gözaltı

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6'sı kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY operasyonunda 7 gözaltı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye ait kapatılan okul ve dershanelerde görev yapan öğretmenlere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, Y.Y, D.A, G.A, A.G, H.Y, H.Y. ve N.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı kadın 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.
AA
 
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