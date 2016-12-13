FETÖ/PDY operasyonunda 7 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye ait kapatılan okul ve dershanelerde görev yapan öğretmenlere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, Y.Y, D.A, G.A, A.G, H.Y, H.Y. ve N.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı kadın 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.
AA
Operasyonda, Y.Y, D.A, G.A, A.G, H.Y, H.Y. ve N.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı kadın 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.
AA