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FETÖ/PDY soruşturmasında 11 tutuklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla merkezli toplam 15 ilde gerçekleşen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan TSK’dan ihraç edilen ve halen aktif subay ve astsubay rütbesinde bulunan 32 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 21 şüpheli ise etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek adli kontrolle serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY soruşturmasında 11 tutuklama
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla, Kütahya, İzmir, Ankara, Van, Bitlis, Trabzon, Tunceli, Kayseri, Şanlıurfa, Manisa, Adana ve Eskişehir, Kahramanmaraş, Diyarbakır olmak üzere toplam 15 ilde FETÖ-PDY soruşturması kapsamında TSK’dan ihraç edilen ve halen aktif subay ve astsubay rütbesinde bulunan 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin meslekten ihraç edilmiş ve halen aktif görevde olan deniz, hava ve jandarma personelini kapsadığı öğrenildi.
15 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler.
32 şüpheliden Y.K., S.Y., Ş.Ş., E.S., F.S.M.D.H., E.S., H.S., H.D., N.G., S.Ü. ve S,Ç. tutuklanırken, 21 şüpheli etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediklerini belirterek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.
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