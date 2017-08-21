Fevzi Çakmak'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Hilal Caddesi'nde dün gece 22,30 sıralarında 25 yaşındaki C.E. ile 22 yaşındaki F.Y. ve 21 yaşındaki C.Y. arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışmada F.Y.'nin av tüfeği ile C.E.'yi vurarak ağır yaraladığı bildirildi.Kavga sonrasında ağır yaralanan C.E. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, firar eden F.Y. ve C.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.