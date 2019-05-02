Firari Sanığın Yargılandığı Dava Ertelendi

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 46 yaşındaki firari sanık Adnan Özdemir’in yanı sıra mağdur ve müştekiler Atilla H., Ertan D., Ahmet Ü., Ayşe K., Çilem Y., Derya Ü., Döndü K., Fatma K., İlhami K., Rabiya K., Safiye Ü. ve Seher Ç.’nin olduğu 12 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca olay şöyle anlatıldı:

“25 Mart saat 23.00 sıralarında kazada ölen sürücü Mehmet Üzüm’ün idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçık Bulvarı istikametine gittiği sırada görgü tanıklarının beyanına göre 38 KY 432 plakalı Adnan Özdemir’e ait otomobilin, aniden Mehmet Üzüm’ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm’ün aracı hakimiyeti kaybedip refüjden Pınarbaşı istikametine giden 41 BD 308 plakalı Atilla H. idaresindeki ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Özdemir’in 27 Mart’ta Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan’a kaçtığı, aracın hasarlı ve terk edilmiş vaziyette Talas ilçesinde bulunduğu tespit edildi.”

Trafik bilirkişi tarafından düzenlenen raporda aracı Adnan Özdemir’in kullandığının kesin olduğu, aracı çok hızlı, kontrolsüz ve ani kullandığı, kazada asli kusurlu olduğu, “bilinçli taksirli” davrandığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü celsesinde şikayetçilerden Ahmet Üzüm ve avukatı hazır bulundu.



“Adaletin en kısa zamanda yerini bulmasını istiyoruz ”

Şikayetçi Ahmet Üzüm, “Çocuklarımızın, bizlerin psikolojisi bozuldu, insanlar kendi adaletlerini kendileri mi bulmalı? Bu şahsın neredeyse yakalanarak, adaletin en kısa zamanda yerini bulmasını istiyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda ‘7 kişinin taksirle ölümüne ve 2 kişinin yaralamasına neden olma’ suçundan yakalama kararı bulunan firari sanık Adnan Özdemir hakkında yakalamanın infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı 26 Eylül’e erteledi.

