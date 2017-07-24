Firari zehir taciri yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı kanıtlanan 50 yaşındaki A.Y.'nin evine yapılan operasyonda yakalanamayarak firar ettiği öğrenildi.

Sürdürülen çalışmalar neticesinde A.Y.'nin 12 gün sonra ekipler tarafından yakalandığı ve üzerinde yapılan aramalarda 2.30 gram Bonzai maddesi bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, A.Y. hakkında işlem başlatıldığını kaydetti.

İHA

