Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Freni patlayan kamyon uçurumdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri’de freni patlayan kamyonun uçurumdan düşmesi sonucu meydana gelen kazada, kamyon şoförü yaralanırken araç içerisinde bulunan bir kişi de hayatını kaybetti.

Freni patlayan kamyon uçurumdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesinde meydana gelen kazada şelale yolu Sazak ayrımında freni patlayan 38 ABB 270 plakalı kamyon, uçurumdan düştü. Aracın şoförü İ.D., son anda kamyondan kendini atıp yaralı olarak kurtulurken, araç içerisinde bulunan Süleyman T. isimli şahıs hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsü İ.D., 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, Süleyman T.’nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.