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Freni Patlayan Kamyon Yan Yattı, Çok Sayıda Yaralı Var

Kayseri'de otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan kamyon lunaparkın bahçesine devrildi. Kamyonda sıkışan 3 kişi, ekipler tarafından yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Caddesi üzende meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 38 FC 601 plakalı kamyon, Mehmet D.'nin sürücüsü olduğu otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon, demirler bariyerleri kırarak lunaparkın bahçesine düştü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda kamyon içerisinde sıkışan sürücü ile belediye işçileri M.Y. ile M.K.'yi sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Büyük paniğin yaşandığı kaza yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi yaparak araçlarda incelemelerde bulundu.
 

İHA

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