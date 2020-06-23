Freni tutmayan kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erciyes Bulvarı Meteoroloji kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada canlı hayvan taşıyan 38 DK 806 plakalı kamyon, freni tutmaması sonucu 38 ACB 505 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 38 ACB 505 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.







112 ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı hastaneye sevk ederken, polis ekipleri güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

