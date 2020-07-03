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Fuhuş çetesi evini kullandıran erkeklere bayanları sunmuş

Kayseri’de polis ekipleri tarafından çökertilen fuhuş çetesinin evini kullandıran erkeklere bayanları sunduğu tespit edildi. 3'ü kadın 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çetenin maddi durumu iyi olmayan bayanların çaresizliklerinden faydalanarak fuhşa sürükledikleri belirlendi.

Fuhuş çetesi evini kullandıran erkeklere bayanları sunmuş

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda F.K., Ç.B. ve S.G.Ö. isimli kadın şahıslar ile Ü.K., A.B., A.T., H.İ. ve M.A.’nın sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayınladıkları ilanlarla Kayseri veya çevre illerden müşteri bularak para karşılığında fuhuş amaçlı bayanları pazarladıkları belirlendi. Şahısların, maddi durumu iyi olmayan bayanların çaresizliklerinden yararlanarak fuhşa sürükledikleri, fuhşa aracılık edip yer ve imkan sağladıkları, geçimlerini bu yolla temin ederek haksız kazanç elde ettikleri, fuhuş için kendi ikametlerini veya tanıdıklarına ait başka evleri kullandıkları, evini kullandıran erkeklere bayanları sundukları, birbirleriyle irtibatlı olarak planlı ve koordineli bir şekilde çalıştıkları ortaya çıktı.

Belirtilen suçlarla ilgili yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda; 30 Haziran’da sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen planlı operasyon sonucunda, Ü.K., F.K., A.B., Ç.B., A.T., S.G.Ö., H.İ. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
 

İHA

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