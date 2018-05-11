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FUHUŞ OPERASYONU

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü’nün eş zamanlı operasyonunda çaresizliklerinden faydalanarak 10 kadına fuhuş yaptırdıkları belirlenen 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

FUHUŞ OPERASYONU
Edinilen bilgiye göre, 2018 yılı içerisinde meydana gelen Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 32 yaşındaki Ö.Ö., 43 yaşındaki S.D., 46 yaşındaki S.Y., 25 yaşındaki M.F. isimli erkek şahısların ve 32 yaşındaki A.Y. isimli kadın şahsın Kayseri merkezinde, Develi, Yahyalı ve Tomarza ilçelerinde farklı yaşlardaki 10 mağdur kadın şahsı çaresizliklerinden yararlanarak para karşılığında erkeklere fuhuş yaptırdıkları belirlendi. 
Şahısların 26 yaşındaki Ü.M., 60 yaşındaki R.T., 40 yaşındaki M.T., 48 yaşındaki M.K., 19 yaşındaki Ö.C.K., 24 yaşındaki D.K. ve 43 yaşındaki C.A.Ö. isimli erkek ve 33 yaşındaki C.C. isimli kadın şahıslarla birlikte hareket ettikleri belirlendi. 
Şüpheli şahıslarla alakalı yapılan uzun süreli takip neticesinde Kayseri ve Develi ile Pınarbaşı ilçelerinde toplam 13 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 erkek ve 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı. 
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