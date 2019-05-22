Fuhuş tuzağıyla gaspa 14.5 yıl hapis

Kayseri'de, bir blog sayfasında tanışan mağdur Ö.A. (38) ile şüpheli C.B.(38) arasında sohbet etmeye başlarken 19 Mart 2017’de şüpheli C.B., cinsel ilişki vaadiyle Ö.A.’yı evine çağırdı. İddiaya göre saat 01.00’de Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi’ndeki eve gelen Ö.A., selfie çekip C.B.’ye kadın kıyafeti ve peruğu giydirdi. Mağdur Ö.A. uzun süre bu şekilde beklerken, diğer odada kullandığı uyuşturucunun etkisiyle odaya gelen C.B. isimli erkek şüpheli, Ö.A. isimli erkek şahsa zorla cinsel istismarda bulunup, 450 TL’sini alarak, darp etti. Daha sonra Ö.A.’yı sokağa atan C.B.’nin cep telefonunda şahsın müstehcen görüntüleri de ele geçirildi. Şikayet edilen şüpheli C.B. hakkında ‘cinsel istismar’, ‘yağma’, ‘müstehcen görüntüler bulundurma’ ve ‘şantaj’ suçlarından dava açıldı.



"Mağdur uzun zamandır beni internette rahatsız ediyordu"

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada başka suçtan tutuklu sanık C.B. ile mağdur Ö.A. ve mağdur avukatı Samet Uzun hazır bulundu. 38 yaşındaki sanık C.B. mahkemede üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Cinsel saldırıda bulunmadım, şantaj yapmadım, zorla parasını almadım. Telefonumda çıkan müstehcen görüntüler, emanet telefondandır. Telefon bana ait değildir. Mağdur uzun zamandır beni internette rahatsız ediyordu, kadın gibi mesajlar atıyordu. Olay günü beyaz jartiyerler kendisine aitti. Kendisi içeriye girip soyunmuş, jartiyeri, peruğu giyip bana ‘üşüdüm, gel artık’ diye mesaj atmış. Bu fotoğrafları kendisi çekti, eşimden 4 aydır ayrı yaşıyorum" diye konuştu.



38 yaşındaki mağdur Ö.A. ise başından geçen olayı şöyle anlattı:

"Olay günü üzerimde 450 TL vardı. Beni eve çağırdı, üzerimdeki jartiyeri sanık başka odadan getirdi, fotoğrafları çekip atmamı istedi, ben de çekip gönderdim. Sonra bana 'Buradan çıkışın iki ihtimali var, ya eşin gelir kurtarır, ya da döve döve öldürürüm’ dedi. Ondan kurtulmak için oral yoldan cinsel ilişki oldu, Daha sonra 450 TL paramı aldı, 5 bin TL’ye tamamlamam için beni tehdit etti, sonra serbest bıraktı. Şikayetçiyim.”

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık C.B.’ye ‘yağma’ suçundan 12 yıl, ‘müstehcen görüntüler bulundurma’ suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası ile bu suçtan da tutuklanmasına karar verdi. Sanığa ‘şantaj’ suçunun yağmanın içinde olduğu gerekçesiyle hüküm verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme ayrıca ‘cinsel istismar’ suçundan ise beraat verdi.

