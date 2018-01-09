GARNİZON KOMUTANI ALBAY İLE GENERALE ÇOK AĞIR CEZA

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davada, eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman en ağır cezaları aldılar.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen 7. duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkları ile avukatlar katıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Denizli'de 11. Komando Tugay Komutanlığı ile Söke11. Komando Tugay Komutan Yardımcılığından 550 askerin motorlu intikal eğitimi adıyla Ankara'ya uçakla nakledilmek üzere olan Çardak Havaalanı'na gitmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açılan ve 26 Aralık 2016'da başlayan davanın bugünkü duruşmasında sanıklara son sözleri soruldu.

SON SÖZÜ : HAYIRLI OLSUN

Eski tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, "Hayırlı olsun diyorum." dedi. Eski albay Erol Akman ise 15 Temmuz'da Denizli'ye gelmesi konusunda Tugay Komutanının kendisine emir verdiğini ileri sürdü. Diğer sanıkların söz sözlerinin alması ve verilen aranın ardından karar açıklandı.



ÖMÜR BOYU HAPİS CEZALARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski tuğgeneral Özbakır, eski albay Akman, eski yarbay Avşın Yapar, eski albay Ziver İnci, eski üsteğmen Oğuz Ay ve eski Teğmen Muhammet Ekinci hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye ya da bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ederek anayasayı ihlal suçu"ndan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyetlerine karar verdi.

Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman müebbet hapis cezası aldığı duruşmaya elleri kelepçeli olarak bu şekilde getirildi.

Sanıklar İnci, Ay, Ekinci ve Yapar hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, TCK'nin 62. maddesi uyarınca, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak müebbet hapis cezasına çevrildi.

Denizli'ye gelen birliklere ait kamera kayıtlarını sildiği iddia edilen er Tolga Kılınçaslan'a ise bir yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, diğer sanıklar hakkında ise "yüklenen suç açısından sanıkların kastı bulunmadığından" oy birliğiyle beraatlerine karar verdi.



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