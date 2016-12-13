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Gaziantep'te yürürken vuruldu, şüpheli Kayserili

Gaziantep'te yolda yürürken ayağından vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ateşin açıldığı Kayseri plakalı aracın peşine düştü.

Gaziantep'te yürürken vuruldu, şüpheli Kayserili
Edinilen bilgiye göre, önceki gece saat 01.30 sıralarında Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi 90. Cadde üzerinde yürüyen Halil marangoz, arkasında gelen bir araçtan açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Halil Marangoz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Halil Marangoz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazenin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin 38 plakalı bir aracın peşine düştüğü öğrenilirken araçta ise bir erkek, bir de bayanın bulunduğu belirtildi.
İHA
 
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