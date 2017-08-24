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Geçiş üstünlüğüne uymayan sürücüler kazaya neden oldu

Kayseri'de, geçiş üstünlüğüne uymayan ve aşırı hız yapan sürücüler kazaya neden oldu.

Geçiş üstünlüğüne uymayan sürücüler kazaya neden oldu
Kayseri'de Ağustos ayı içinde MOBESE kameraları tarafından aşırı hız yapan ve geçiş üstünlüğüne uymayan sürücülerin yaptığı kazaları kaydetti. Kameralara yansıyan iki kaza Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir mahallesinde gerçekleşti. Kavşakta geçiş üstünlüğüne uymayan sürücüler kaza yapmaktan kaçamadı.
MOBESE kameralarının kaydettiği bir diğer kazada ise kırmızı ışıkta geçen otomobil, geçiş üstünlüğü olan diğer otomobile çarparak durabildi.
Bir başka kazada ise aşırı hız yapan minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında refüje devrildi. Takla atan minibüsteki malzemeler ise yola saçıldı.
Meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İHA

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