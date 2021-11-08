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GEÇTİĞİMİZ AY ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN 527 KİŞİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU

Eki ayı içinde Trafik Şube Müdürlüğü Raporuna göre, 55 bin 220 araç kontrol edildi.

GEÇTİĞİMİZ AY ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN 527 KİŞİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU
TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Müdürlüğümüz trafik ekiplerince ilimizde yapılan uygulamalarda, (55.220) araç kontrol edilmiş, eksikliği görülen (19.613) araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiştir. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve (100) ceza puanını doldurmaktan (527) sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş olup, (636) araç çeşitli suçlardan trafikten men edilmiştir.
Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde; (2)’si ölümlü (283)’ü yaralamalı ve (344)’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam (629) adet trafik kazası meydana gelmiş olup, bu kazalarda (2) vatandaşımız hayatını kaybetmiş (397) vatandaşımız yaralanmıştır.
 
 
BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Trafik denetimlerinde kontrol edilen (49.869) araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen (11.311) araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiş, alkollü araç kullanmaktan ve (100) ceza puanını doldurmaktan (57) sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş, (364) araç çeşitli suçlardan trafikten men edilmiştir.
Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde; (2)’si ölümlü (31)’i yaralamalı ve (57)’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam (90) adet trafik kazası meydana gelmiş olup, bu kazalarda (3) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (55) vatandaşımız yaralanmıştır.
 

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
AsayişEmniyetAlkollü AraçTrafik
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