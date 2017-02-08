Geleneksel spor dalları Kayseri'de hayat bulacak

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise bakanlığıyla ilgili yatırımları yerinde görmek ve yeni proje planlamaları için Kayseri'ye geldiğini ifade etti.

Kayseri'nin kış sporlarında özel bir yeri olduğuna dikkati çeken Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri, Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden bir tanesi. Aynı zamanda bizim olimpik hazırlık merkezlerimizin de bir uzantısının, şubesinin bulunduğu bir il. Hem olimpik anlamda hem paralimpik anlamda ülkemizin geleceğine, sporcularımıza katkıda bulunan ve bulanacak olan bir il. Bunu nasıl geliştiririz, bununla ilgili incelemelerde bulunacağız. Bunun yanında yüksek öğrenim öğrencilerimiz için yurt yatırımlarımız konusunda mesafe katettik Kayseri'de. Burada yerel idarecilerin, yerel dinamiklerin de ciddi anlamda desteğini gördük, çabasını gördük. Onlara da hem Türkiye hem de Kayseri adına teşekkür ediyorum. Buraya gelen öğrenci kardeşlerimizin çok daha rahat ortamlarda barınabilmesi, eğitimlerini sürdürebilmesi adına yapılan bu destek gerçekten önemliydi."

Kılıç, geleneksel spor branşlarının Kayseri'de hayat bulabilmesi, gelişebilmesi için bazı yatırımların söz konusu olacağını dile getirerek, "Onların da yerinde incelenmesi ve projelerinin geliştirilmesi konusunda Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimizle beraber bir çalışma yapacağız. Çünkü istiyoruz ki gelenek ve göreneklerimizden, tarihimizden gelen sporlarımızın da bugün hayat bulması, gelişmesi ve aynı zamanda dünya içerisindeki farklı organizasyonlarda, biliyorsunuz artık geleneksel sporlar da ciddi organizasyonlara sahne oluyor, bunları yapabilmek adına, geliştirebilmek adına daha güzel tesislerin hayata geçirilmesi için de Kayseri'de bir çalışmamız olacak." ifadelerini kullandı.

- "Herkesin camialarına ve Türkiye'ye karşı sorumlulukları vardır"

Bakan Kılıç, gazetecilerin özellikle son haftalarda futbol müsabakalarında meydana gelen olaylarla ilgili görüşünü sorması üzerine, "Türkiye'de herkesin olduğu gibi spor camiasının da yöneticilerinin de sorumlulukları vardır, sporcularının da sorumlulukları vardır, antrenörlerin de sorumlulukları vardır. Herkesin camialarına ve Türkiye'ye karşı sorumlulukları vardır. Herkes sorumluluk bilinci içerisinde davranışlarını sergilemek zorundadır." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, Fenerbahçe maçı sonrası Ziraat Türkiye Kupası için "Süt kupası" ifadesini kullandığının hatırlatması üzerine de Kılıç, "Buna zannedersem Federasyon Başkan Vekili de cevap verdi, açıkladı. Benim o konuya şu an ekleyeceğim bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.