Gelin ve iki kızı tek dosyada yargılanacaklar Kayseri’de kesik baş cinayeti olarak bilinen ve 6 yıl sonra aydınlatılan davada babaannesini nacak ve bıçak ile öldürdüğü iddiası ile 10 yıl hapis cezası alan 18 yaşındaki kızın kararını istinaf mahkemesi bozdu. Tutuksuz sanık gelin S.B., kızları tutuklu sanık F.B. ile firari R.K., babaanne Pembe Boraze’yi öldürdükleri iddiası ile ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan Temmuz ayının ilk haftasında 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tek bir dosyada yargılanacaklar.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:21