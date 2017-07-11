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Genç çoban serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 17 yaşındaki genç çoban, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

Genç çoban serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sultanhanı köyü Kurtgözü mevkinde koyun otlatan 17 yaşındaki İbrahim Zengin, serinlemek için bölgede bulunan gölete girdi. Bir süre sonra sahipsiz koyunları gören köylüler Zengin'i aramaya başladı. Göl kenarında genç çobanın kıyafeti ve ayakkabısını gören köylüler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma gölet çevresinde güvenlik önlemi alırken, kurtarma ekipleri de İbrahim Zengin'i aramaya başladı. Türkuaz Arama ve Kurtarma ekibi, kısa süre sonra Zengin'in cansız bedenini sudan çıkardı. Genç çobanın hayatını kaybettiğini gören yakınları, sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından İbrahim Zengin'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Koyunları başından ayrılmadı Öte yandan, İbrahim Zengin'in otlattığı koyunlar, kurtarma operasyonu bitene kadar bölgeden ayrılmadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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