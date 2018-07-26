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Genç doktor intihar etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde görev yapan 27 yaşındaki genç kadın doktor, tabanca ile intihar etti. 

Genç doktor intihar etti

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesi'nde meydana gelen olayda yaklaşık 1 yıldır ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde görev yapan doktor Z.Ö.T., astsubay olduğu öğrenilen eşinin tabancası ile kendine ateş ederek intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Z.Ö.T.'nin cansız bedeni otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

İHA

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