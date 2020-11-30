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Genç kız, kaldığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi

Talas ta 24 yaşındaki genç kızdan haber alamayan yakınları kaldığı rezidansa geldi. Genç kızın odasına giren yakınları, kendini iple boruya asmış halde buldu.

Genç kız, kaldığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki İrem K'dan haber alamayan yakınları kaldığı rezidansa geldi. Genç kızın odasına giren yakınları kendini iple boruya asmış halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZIN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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