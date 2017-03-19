Gençlerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kadir Has Kongre Merkezinin bulunduğu Fuar Kültür Parkı içinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında O.G. ile Y.K. bıçaklanarak yaralandı. Yaralı gençler arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.







Zanlı ise olay yerinde polis ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.