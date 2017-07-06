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Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. 16 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 9. cadde üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede fabrikanın geneline yayılırken, kağıt balyalarının bulunduğu bölgeye de sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ve Şeker Fabrikası itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Öte yandan dumandan etkilenen itfaiye eri Cuma Kaçmaz ile 1 fabrika çalışanı ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA

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