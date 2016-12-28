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Girdiği evde kimliğini düşüren hırsız yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, hırsızlık yaptığı evde kimliğini düşüren zanlı tutuklandı.

Girdiği evde kimliğini düşüren hırsız yakalandı

İddiaya göre, Sancaktepe Mahallesi'nde yaşayan C.A. (67), ikametine geldiğinde bahçe ve evin kapısının zorlanarak açıldığını, evdeki televizyonun da çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Evde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir kimlik buldu.

Kimliğin sahibi Ali P'nin (24) evinde arama yapan ekipler, C.A'ya ait çalıntı televizyonu buldu.

Gözaltına alınan Ali P'nin hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu ve emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Ali P, mahkemece tutuklandı.

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