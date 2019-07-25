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Giyim mağazasında cinsel içerikli hap ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince bir giyim mağazasında kaçak yollarla getirilen bin 38 kutu cinsel içerikli ilaç ve 250 kutu ilaç ele geçirildi.

Giyim mağazasında cinsel içerikli hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince il merkezine yurtdışından kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli ilaç ve diğer halk sağlığını bozan tıbbi ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde B.A isimli şahıs polisler tarafından tespit edilerek ve takibe alınarak çalışma başlatıldı. Konfeksiyon ve giyim mağazası olan işyerinde gece saatlerinde bu ilaçların piyasaya satıldığı tespit edilmesi üzerine iş yerine yapılan operasyonla şahıs göz altına alınmıştır. İşyerinde yapılan aramalarda 1038 kutu cinsel içerikli hap ve 250 kutu çeşitli ilaçlar ele geçirildi.

Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yasal olmayan ilaçlar piyasaya sürülmeden ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
 
 

İHA

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