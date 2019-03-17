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Göçmen kaçakçısı 2 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan 14 kaçak göçmeni taşıyan 2 şoför, adliyeye sevk edildi.

Göçmen kaçakçısı 2 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Malatya yolu uygulama noktasında bir otobüs firmasına ait olduğu belirlenen 34 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kontrollerde, Van'dan Ankara'ya gittiği belirlenen Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Şoför A.O. ve ikinci şoför S.G. gözaltına alındı.



'Göçmen Kaçakçılığı Kanununa Muhalefet' suçundan gözaltına alınan A.O. ve S.G., Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan adli tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

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