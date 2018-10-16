Göçmenleri Taşıyan Minibüsün Şoförü Uyudu: 2 Ölü, 23 Yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Karahalka köyü yakınlarında çoğunluğunu Afgan göçmenlerin oluşturduğu, düzensiz göçmenlerin bulunduğu 13 AU 724 plakalı minibüs, sürücünün uyuması sonrasında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan iki kişi Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, yaralanan 21 kişi ise ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililerin yaptığı incelemelerde, Van’dan İstanbul’a gittiği tahmin edilen 16 kişilik minibüsün daha çok göçmen alabilmesi için ortadaki koltukların söküldüğü belirlendi. Kaza yapan minibüste 25 kişinin olduğu belirlendi.



Göçmenlere sahte yol izin belgesi düzenlendiği ortaya çıktı



Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 23 göçmenin yaralandığı kazada, göçmenler için düzenlenen yol izin belgesinin sahte olduğu belirlendi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Karahalka köyü yakınlarında 37 yaşındaki M.Ç.'nin kullandığı 13 AU 724 plakalı minibüs, şoförün uyuması sonucunda şarampole devrildi. Meydana gelen kazada şoför M.Ç. ve ismi belirlenemeyen bir göçmen hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı.

Kaza sonrasında cumhuriyet savcısı ile jandarma ve trafik ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde, Afgan uyruklu göçmenlerin yol izin belgelerinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Yetkililer, kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdürüldüğünü bildirdi.

