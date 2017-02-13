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Golf sopası ve piknik tüpüyle darbedilip 2 gün alıkonuldu

Kayseri'de parasına, banka kartlarına ve cep telefonlarına el koydukları kişiyi golf sopası ve piknik tüpüyle darbederek bir evde 2 gün alıkoydukları öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

Golf sopası ve piknik tüpüyle darbedilip 2 gün alıkonuldu
F.B, arkadaşları H.Ç ve F.K. ile görüşmek için Germir Mahallesi'nde bulunan F.K'ye ait eve geldi.
H.Ç. ve F.K. ile A.A. adlı kadının, bir süre sonra tüfekle tehdit ettikleri F.B'nin 3 cep telefonunu, bin 700 lirasını ve kredi kartlarını zorla aldığı, golf sopası ve piknik tüpü ile darbedip, 2 gün burada alıkoydukları ileri sürüldü.
Tuvalete gitmek bahanesiyle evden kaçan F.B, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla F.K, H.Ç ve A.A. yakalandı.
F.B'nin alıkonulduğu evde golf sopası, piknik tüpü, mağdura ait inşaat malzemeleri, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA
 
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