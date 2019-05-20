Görevini kötüye kullanan avukat 5 ay meslekten men edildi

Kocasinan ilçesine bağlı Hasancı Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre 13 yıl önce mağdur S.K.(83), babadan kalma 5.5 dönümlük tarlanın miras davası için şüpheli avukat Y.K.D. ile görüştü. Avukata bu süre içerisinde yaklaşık 5 bin TL veren S.K., davanın bir türlü açılmadığını öğrenince avukat Y.K.D.’den iki ay önce şikayetçi oldu. Y.K.D. hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan dava açıldı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık avukat Y.K.D. ile mağdur kadın S.K. hazır bulundu. Mağdur kadın S.K., mahkemede “13 yıl beni oyaladı, geldi, gitti benden para aldı. Davanın açıldığını söyledi ama dava bile açılmamış. Daha sonra tarla ucuza satıldı, büyüklerimizden kalma bir tarlaydı, miras davası açılacaktı. 13 yıldır hiç dava bile açmamış, benden hep para aldı. Sonuna kadar şikayetçiyim” derken, tutuksuz sanık avukat Y.K.D. ise, “Bu sürede ortada mağduriyet yoktur, halen dava açılabilir, eğer isterlerse davayı açabiliriz, isterlerse de verdikleri ücreti iade edebilirim” diye konuştu.

3 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık avukat Y.K.D.’ye ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 10 ay hapis cezası ve 5 ay süre ile avukatlık mesleğinden men edilmesine karar verdi.

