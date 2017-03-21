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Gözaltına alınan 22 eski polis adliyede

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 eski emniyet personeli adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 22 eski polis adliyede
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 22 eski polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında 4. sınıf emniyet müdürü ve amirlerin de bulunduğu şüpheliler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
AA
 
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