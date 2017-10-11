Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Battalaltı diye bilinen yerde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda S.D. (22) yakalandı. S.D.'nin üst ve ev aramasında, 6 fişek halinde satışa hazır 3.80 gram bonzai ve 1 parça halinde 6.50 gram esrar ele geçirildi. S.D., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Yine Battalaltı diye bilinen yerde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, M.A. (17) ve Y.S. (33) yakalandı. Şahısların yapılan üst, araç ve ev aramalarında 2 parça halinde Bonzai maddesi ve 1 parça halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan Y.S.'ye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Erkilet Havaalanında yaptığı çalışmalarda 26 yaşındaki A.G. ve 23 yaşındaki K.Y. 85 gram kubar esrar ve 90 gram reçine esrar olduğu değerlendirilen madde ile birlikte yakalandı.

Her 3 olayda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

İHA