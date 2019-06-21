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Greydere çarpan otomobil pert oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri’de u dönüşü yapan greydere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

Greydere çarpan otomobil pert oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Melikgazi ilçesi Hacılar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan A. yönetimindeki 14 BB 716 plakalı otomobil, yol üstünde sürücüsünün u dönüşü yaptığı greydere çarptı. Otomobilin parçalarının yola savrulduğu kazada, araç şoförü ile Kübra A. yaralanırken, Ali K. ise hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği şeridi trafiğe kapatırken, yaralılar sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Ali K.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Greyder sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

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