Güpegündüz bisiklet çaldı  

Edinilen bilgiye göre Sivas Caddesi, Kılıçarslan Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda bisiklet hırsızlığı meydana geldi.

1 Ağustos Salı günü meydana gelen hırsızlık olayında, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen şahıs, akşam saat 16.00’da apartmanın içine girerek, bina sakinlerine aldırış etmeden keşif yapıyor. Bir süre sonra binadan çıkarak kendi bisikleti ile tekrar gelen hırsız, 3 dakika içinde çalacağı bisikletin kilidini kırıp bina dışına çıkıyor. Kendi bisikletini başka birisine verdikten sonra tekrar apartmana gelen hırsız, bu sefer kilidini kırdığı bisikleti alarak ortadan kayboluyor.



Aynı şahıs, 5 Ağustos Cumartesi günü, yine Sivas Caddesi’nde 2000 TL'lik sedona 610 marka bisikleti çalarken bir kez daha güvenlik kameralarına yakalanıyor.

Görüntülerden yola çıkan güvenlik görevlileri şahsın peşine düştü.

Haber: Muhammed Furkan ŞAHİN