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Güvenlik kamerası zanlıları ele verdi

Kayseri polisi, 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya karışan 3 Suriyeliyi 100 güvenlik kamerasının görüntülerini izleyerek buldu.

Güvenlik kamerası zanlıları ele verdi
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıkmış ve tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.A. (20) ile Y. Y. vücutlarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A. ile Y.Y., tedavi altına alınmış, M.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerden itibaren çevrede bulunan 100 güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek, Suriyeli S.O. (19), İ.E.H. (22) ve M.M.'yi (17) yakaladı. Suriyeli 3 kişi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'te geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, S.O., İ.E.H. ve M.M.'nin Suriye'ye kaçacağı ve polis ekiplerine yakalanmamak için kullandıkları telefon ile SİM kartları kırdıkları bildirildi.
İHA
 
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tahsin 6 saat önce

Yabancıları bu ülkede istemiyoruz! Ne işi var bu kaçakların,burada adam öldüreceklerine gitsinlerde ülkeleri için savaşsınlar. Ne hale geldi bu ülke,ipini kıranı getirip besliyoruz.

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Mustafa ayan 3 saat önce

Def olup gitsinler artik bizmi sgınmacıyız onlarmı belli degil

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