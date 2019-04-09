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Güvenlik kamerasını fark eden hırsız ayakkabıyı geri attı

Kayseri'de meydana gelen olayda, çaldığı ayakkabının diğer tekini almaya gelen hırsız, dairenin kapısındaki güvenlik kamerasını görünce aldığı ayakkabıyı dairenin kapısının önüne attı. Hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı.

Kayseri'de meydana gelen olayda elindeki beyaz poşet ile apartmana giren bir ayakkabı hırsızı, katları dolaşarak geldiği dairenin önünde beğendiği ayakkabıyı aldı. Ayakkabının diğer tekini almayı unutan hırsız, geri döndüğünde dairenin kapısında güvenlik kamerası olduğunu fark etti. Merdiven boşluğuna hızlıca giden hırsız, bir süre sonra aldığı ayakkabının tekini dairenin kapısına atarak binadan çıkıp gitti.

Daire sahibinin yaşanan ayakkabı hırsızlıkları sonrasında daire girişine güvenlik kamerası takıldığı öğrenildi.
 

İHA

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