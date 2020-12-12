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Hacılar'da Ağabey ile kardeş ölü bulundu

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, Fuat Ejderoğlu (73) ve kardeşi Mehmet Ejderoğlu (65) birlikte oturdukları evde ölü bulundu. Ölenlerden birinin eşinin ise iki gün önce korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken iki kardeşin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Hacılar'da Ağabey ile kardeş ölü bulundu
Rüştü Bayram Caddesindeki müstakil evde yalnız oturan Fuat ve Mehmet Ejderoğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları, eve geldi. İki karedeşi oturma odasında hareketsiz gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki kardeşin öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede Ejderoğlu kardeşlerin vücutlarında darb ve yara izine rastlanmadı. Kronik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen iki kardeşin cesedi, evde yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, F.E'nin eşinin iki gün önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Haber Merkezi

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