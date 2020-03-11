Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hacılar’da kaybolan yabancı uyruklu çocuk bulundu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde dün akşam saatlerinde kardeşiyle beraber markete gittikten sonra eve dönmeyen yabancı uyruklu 8 yaşındaki çocuk, ekipleri harekete geçirdi. Gece boyunca aranan çocuk, yaklaşık 10 saat sonra evinden 3 kilometre uzaklıkta bir vatandaştan tarafından görülmesi üzerine bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Mahmut Derviş (8), dün akşam 22.30 civarlarında kardeşi ile beraber markete gitmek için evden çıktı. Bir daha eve dönmeyen Mahmut'un ailesinin haber verilmesi üzerine polis ve AFAD ekipleri harekete geçti. Gece 24'den itibaren arama çalışmalarının başlatıldığı ilçede, her mahalle didik didik arandı. Sabah saatlerine kadar devam eden arama faaliyetleri, gündüzde devam etti. Bu sırada bir vatandaşın ihbarı üzerine ilçeye bağlı Hasan Dağı mevkiine geçen ekipler, burada Mahmut Derviş'i buldu. Evinden 3 kilometre uzaklıkta bulunan Derviş'e, aramaya katılan polisler, ekmek arası peynir verdi.
Mahmut Derviş, bulunduğu yerden alınarak karakola götürüldü.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriHacılarSon DakikaKayıp çocukAFAD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.