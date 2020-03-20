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Hafif ticari araç, tıra çarptı: 3 yaralı

Kayseri’de hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç, tıra çarptı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya yolu Mimarsinan mevkiinde meydana gelen kazada H.İ.I. yönetimindeki 38 FD 022 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu C.Ç.’nin idaresindeki 38 KV 254 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakülte Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. kazaya karışan hafif ticari araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
 

İHA

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