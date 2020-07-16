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Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı

Kayseri’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Horsana Caddesinde meydana gelen kazada 38 ADV 253 plakalı hafif ticari araç ile 34 BDJ 572 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2’si ağır, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri güvenlik amaçlı yolu trafiğe kapattı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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