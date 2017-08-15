Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Hacılar Mezarlığı önünde meydana geldi. D.Ü. (50) yönetimindeki 38 YD 539 plakalı hafriyat yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi, kazada sürücü ve kamyonun içerisinde bulunan Y.Ç. (48) yaralandı. Ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralılardan kamyon şoförü D.Ü., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.