Hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı

Elde edilen bilgiye göre İlçeye bağlı Hacılar mezarlığı önünde meydana gelen trafik kazasında D.Ü.(50) yönetimindeki 38 YD 539 plakalı hafriyat yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve kamyonun içerisinde bulunan Y.Ç. (48) yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralılar Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.