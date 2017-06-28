Hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Hilal Mahallesi Kardeş Şehitler Caddesi'nde meydana gelen kazada 60 NJ 730 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında aydınlatma direğine çarparak durabildiği öğrenildi.

Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin büyük hasar gördüğü kazadan hafif yaralı olarak kurtulan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, itfaiye ekipleri araçta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Yetkililerce kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

İHA

