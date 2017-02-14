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Hakkında 20 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 'adam öldürme' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Hakkında 20 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 'adam öldürme' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa M.'nin (55) Fatih Mahallesi'nde bulunan bir ikamette olduğunu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrasında polis ekipleri, Mustafa M.'yi ikamette yakaladı.
Öte yandan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan kesinleşmiş 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Serkan A.'yı (37) yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Serkan A.'yı yakaladı.
Her iki şahıs ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
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