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Halatla otomobil çaldı

Kayseri'de halatlarla başka bir araca bağlayarak otomobil çalan şahıs tutuklandı.

Halatla otomobil çaldı
Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde Yeni Sanayi mahallesinden 2, Osman Kavuncu Mahallesinden 1 olmak üzere 3 otomobilin çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda olayların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. İncelemeye alınan görüntülerde araçların, başka bir araca halatla bağlanarak çekildiği görüldü. Yapılan eşkal çalışmaları sonucunda ekipler, kısa sürede olayı gerçekleştiren B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. B.D.'nin ayrıca sahte kimlik kullandığı anlaşıldı.
Halatla otomobil çaldı
Öte yandan, hırsızlık olaylarının meydana geldiği anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. B.D.'nin çalacağı otomobili halatla kendi otomobiline bağladığı, daha sonra çaldığı otomobili çekerek benzin istasyonuna girdiği anlar saniye saniye kaydedildi.
B.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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