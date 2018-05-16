Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

HALK OTOBÜSÜ, TIR'A ÇARPTI: 9 YARALI

Kayseri'de bir halk otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpıp refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

HALK OTOBÜSÜ, TIR'A ÇARPTI: 9 YARALI
Kaza, Nalçik Bulvarı Gökkent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AB 022 plakalı halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 38 GA 162 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan halk otobüsü, refüje çıktı. Kazada, halk otobüsünün içerisinde bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddeyi ulaşıma kapatarak, inceleme yaptı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.