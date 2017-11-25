HAVA KOMPRESÖRÜNDEN 11 KiLO ESRAR ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolu üzerinde yapılan narkotik yol uygulamasında 21 BT 818 plakalı araçta arama yapıldı. Aramalarda aracın stepnesine ve araç içerisinde bulunan hava kompresörüne zulalanmış şekilde 22 parça halinde toplam 11 kilo 580 gram toz esrar ele geçirildi. Araçta bulunan S.A. (30) ve S.D. (24) ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.