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Havaalanından Son Gelişme

Kayseri Havaalanı'nda görevli polis memuru, tartıştığı arkadaşını tabanca ile yaraladıktan sonra kendini vurdu.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Havaalanı iç hatlar terminalinde görevli polisler E.B. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.A. tabanca ile meslektaşı A.A.'yı yaraladı. E.A. aynı silahla daha sonra kendini vurdu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisleri ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Olayın meydana geldiği iç hatlar terminalinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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